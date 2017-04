H Intel βοηθά στη δημιουργία των ταινιών Virtual Reality

H Intel έχει το βλέμμα της στραμμένο στο μέλλον της κινηματογραφικής παραγωγής, η οποία περνά μέσα από το πεδίο του Virtual Reality.

H Intel δεν είναι νέα στην ενασχόλησή της με τον κόσμο του κινηματογράφου, καθώς βρισκόταν πίσω από την παραγωγή της ταινίας animation Monsters vs. Aliens το 2009. Στο φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου South by South West, η Intel ανακοίνωσε την υποστήριξή της στη δημιουργία της ταινίας Fistful of Stars, της Eliza McNitt, η οποία παρουσιάζει τη γέννηση και το τέλος ενός άστρου, μέσα σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Η Intel παρουσιάζει τον εαυτό της ως τεχνολογικό σύμβουλο για τους κινηματογραφιστές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία Virtual Reality.

O σκοπός της Intel είναι να βοηθήσει με κάθε τρόπο όλους τους ενδιαφερόμενους να γυρίσουν μία Virtual Reality ταινία, ειδικά αφότου έχουν ολοκληρώσει τα γυρίσματα και θέλουν να συνθέσουν το τελικό αποτέλεσμα. Ένα μέλημα της Intel, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Digital Trends, είναι να σιγουρέψει ότι οι κινηματογραφιστές έχουν στην κατοχή τους όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάλληλη επεξεργασία του υλικού τους.

Εκτός από τα αμιγώς Virtual Reality φιλμ, η Intel ενδιαφέρεται και για το πεδίο της ενισχυμένης πραγματικότητας, ακόμα και εάν δεν έχουν στην κατοχή τους ένα κατάλληλο κράνος.