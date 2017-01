H HP παρουσιάζει τα EliteBook X360 και Sprout Pro

H HP, στο πλαίσιο της παρουσίας της στο Consumer Electronics Show, παρουσίασε το ευέλικτο EliteBook X360 και το All In One PC, HP Sprout Pro G2.

To HP EliteBook X360 είναι ένα επαγγελματικό laptop που διακρίνεται για τα 14.9 χιλιοστά του πάχους του και τα 1.29 κιλά του βάρους του. H οθόνη του έχει διαγώνιο 13.3 ιντσών σε αναλύσεις Full HD και UHD. Θα είναι διαθέσιμο με επεξεργαστές Intel Core i5 Caby Lake ή i7 vPro, με τη μνήμη RAM να φτάνει μέχρι και τα 16 GB 2133 MHz DDR4. Τα γραφικά αναλαμβάνει μία Intel HD 620, ενώ για την αποθήκευση δεδομένων υπάρχει SSD στα 128 ή στα 360 GB. Υπάρχει θύρα USB Type C, δύο θύρες USB 3.1, HDMI 1.4, microSD και Micro SIM. Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ZD Net, η τιμή του βασικού μοντέλου του HP EliteBook X360 θα διαμορφωθεί στα 1249 δολάρια.

Το HP Sprout Pro G2 είναι ένα All In One PC διαφορετικό από τα άλλα, καθώς στη θέση του πληκτρολογίου έχει μία επιφάνεια αφής Touch Mat, πάνω στην οποία μπορεί κανείς να πληκτρολογεί σε εικονικό πληκτρολόγιο, να σχεδιάζει, να γράφει με το χέρι, ενώ πάνω από την οθόνη των 35 ιντσών υπάρχει ένα ειδικό scanner αντικειμένων που μετατρέπει τα φυσικά αντικείμενα σε ψηφιακές τρισδιάστατες εικόνες. Το HP Sprout Pro G2 είναι εξοπλισμένο με επεξεργαστή Intel Core i7-7700T στα 2.9 GHz, κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce GTX 960M με μνήμη 2 GB, μνήμη RAM 16 GB και είναι διαθέσιμο με SSD 512 GB, ή απλό σκληρό δίσκο χωρητικότητας 1 ΤΒ. Η HP δεν ανακοίνωσε τιμή για το Sprout Pro G2.