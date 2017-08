H Google θέλει να βάλει ένα τέλος στις ενοχλητικές online διαφημίσεις

Η πρωτοβουλία της Google φιλοδοξεί να βοηθήσει τα sites να σταματήσουν να γεμίζουν με ενοχλητικές pop up διαφημίσεις τις σελίδες τους.

Η Google, μαζί με πολύ μεγάλα ονόματα του Internet, όπως είναι το Facebook, αλλά και εταιρείες, όπως η Procter & Gamble, ανήκουν στο κονσόρτσιουμ Coalition for Better Ads, το οποίο έχει θέσει τις βασικές αρχές του Better Ads Standards, βάσει του οποίου ένα site δεν πρέπει να είναι γεμάτο με ενοχλητικές διαφημίσεις και προωθητικό περιεχόμενο που κάνει δυσχερή την αλληλεπίδραση του επισκέπτη μαζί του. Η Google πηγαίνει την πρωτοβουλία ένα βήμα παραπέρα, καθώς θα ξεκινήσει να στέλνει ενημερωτικά emails στους διαχειριστές των ιστοτόπων που έχουν πολλές ενοχλητικές διαφημίσεις, έτσι ώστε να λάβουν εκείνοι τα μέτρα τους.

Το κονσόρτσιουμ Coalition for Better Ads, ζήτησε από 25.000 άτομα σε Ευρώπη και Αμερική να βαθμολογήσουν 104 διαφορετικές εμπειρίες διαφημιστικής προώθησης σε desktop και mobile περιβάλλον. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι χρήστες του web δεν αρέσκονται στο να συναντούν pop up διαφημίσεις, βίντεο που παίζουν μόνα τους και μεγάλο πλήθος διαφημίσεων σε μια ιστοσελίδα. Το αποτέλεσμα είναι οι χρήστες να σταματούν να επισκέπτονται μία ιστοσελίδα ή να εγκαθιστούν ένα ad blocker.

Για το σκοπό αυτό, η Google θα ξεκινήσει να ενημερώνει τους δημιουργούς περιεχομένου στις σελίδες των οποίων τέτοια φαινόμενα είναι έντονα, έτσι ώστε να προβούν στις κατάλληλες διορθώσεις.