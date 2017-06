H Apple θέλει να δημιουργήσει δικό της τηλεοπτικό περιεχόμενο

Όλα δείχνουν ότι η Apple θέλει να δημιουργήσει το δικό της ψυχαγωγικό περιεχόμενο, ακολουθώντας τα βήματα του Netflix.

Με τον τρόπο αυτό, η Apple φιλοδοξεί να εμπλουτίσει τις υπηρεσίες του Apple TV, σε συνεργασία με ορισμένα πρώην στελέχη της Sony, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Slashgear. H Apple φαίνεται ότι θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα τόσο του Netflix όσο και της Amazon, που έχουν στεφθεί με επιτυχία, κατά γενική ομολογία. Στο iTunes Store δεν βρίσκει κανείς άλλο περιεχόμενο πέρα από εκείνο που δημιουργούν άλλοι παραγωγοί, αλλά η Apple θέλει να βάλει τη σφραγίδα της και σε αυτόν τον τομέα.

Η Apple επιβεβαίωσε ότι έχει προχωρήσει στην πρόσληψη των Jamie Erlicht και Zack Van Amburg, δύο πρώην στελεχών της Sony Pictures, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί σε πολλές σειρές που έχουν προβληθεί μέσω Amazon, Hulu και Netflix. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους τίτλους που φέρουν τη σφραγίδα των δύο δημιουργών συμπεριλαμβάνονται τα Better Call Saul, The Blacklist, Bloodline, Breaking Bad, The Crown, Damages, The Goldbergs, Justified, Preacher, Rescue Me, The Shield, Sneaky Pete, ενώ οι δύο δημιουργοί έχουν ήδη κερδίσει 36 Emmy και άλλα βραβεία.

Η Apple δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για το πώς θα έχει κανείς πρόσβαση στο αποκλειστικό περιεχόμενο που θα δημιουργήσει.