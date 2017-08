Πρώτα γενέθλια για την πρωτοβουλία No More Ransom

Η πρωτοβουλία No More Ransom γιορτάζει τον πρώτο της χρόνο με 28.000 αποκρυπτογραφημένες συσκευές και περισσότερους από 100 εταίρους παγκοσμίως μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αστυνομία.

Ένα χρόνο πριν, στις 25 Ιουλίου 2016, ξεκίνησε η πρωτοβουλία No More Ransom από την Αστυνομία της Ολλανδίας, τη Europol, τη McAfee και την Kaspersky Lab. Σήμερα, υπάρχουν περισσότεροι από 100 εταίροι, καθώς οι μεγάλης έκτασης επιθέσεις με προγράμματα ransomware συνεχίζουν να κυριαρχούν στις ειδήσεις, πλήττοντας επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και μεμονωμένα άτομα σε όλο τον κόσμο.

Η απειλή του ransomware κλιμακώνεται

Το ransomware έχει αυξηθεί από το 2012, με τους εγκληματίες να δελεάζονται από την υπόσχεση κέρδους και την ευκολία υλοποίησης. Η απειλή συνεχίζει να εξελίσσεται, με τις επιθέσεις να γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα ανιχνεύσιμες και καταστροφικές, στοχεύοντας περισσότερο σε επιχειρήσεις παρά σε μεμονωμένα άτομα, καθώς τα πιθανά κέρδη είναι πολύ υψηλότερα.

Η χωρίς διακρίσεις επίθεση WannaCry στα μέσα Μαΐου έπληξε περισσότερες από 300.000 επιχειρήσεις σε 150 χώρες τις πρώτες λίγες μέρες, καταστρέφοντας κρίσιμες υποδομές και επιχειρήσεις. Ορισμένοι οργανισμοί εξακολουθούν να αγωνίζονται να ανακάμψουν από τις επιθέσεις του ExPetya στις 27 Ιουνίου.

Ο συνολικός αριθμός χρηστών που αντιμετώπισαν ransomware επιθέσεις το διάστημα Απρίλιος 2016 – Μάρτιος 2017 αυξήθηκε κατά 11,4% σε σύγκριση με τους προηγούμενους 12 μήνες από 2.315.931 σε 2.581.026 χρήστες σε όλο τον κόσμο .

Το πρώτο έτος του No More Ransom σε αριθμούς

Ο ιστότοπος διαθέτει πλέον 54 εργαλεία αποκρυπτογράφησης, τα οποία παρέχονται από 9 εταίρους και καλύπτουν 104 είδη (οικογένειες) ransomware. Μέχρι στιγμής, αυτά τα εργαλεία έχουν καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουν περισσότερες από 28.000 συσκευές, στερώντας από τους ψηφιακούς εγκληματίες περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ σε λύτρα.

Το portal έχει δεχτεί πάνω από 1,3 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες. Μόνο στις 14 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της κρίσης WannaCry, 150.000 άτομα επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα.

Η πλατφόρμα No More Ransom είναι τώρα διαθέσιμη σε 26 γλώσσες, με τις πιο πρόσφατες προσθήκες να είναι τα Βουλγαρικά, τα Κινέζικα, τα Τσέχικα, τα Ελληνικά, τα Ουγγρικά, τα Ινδονησιακά, τα Μαλαισιανά, τα Νορβηγικά, τα Ρουμανικά, τα Σουηδικά, τα Ταμιλικά και τα Ταϊλανδικά.

Περισσότεροι από 100 εταίροι: καμία διάκριση μεταξύ ιδιωτικών, δημόσιων ή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων

Το No More Ransom διαθέτει πλέον 109 εταίρους. Οι πιο πρόσφατες προσθήκες περιλαμβάνουν από τον ιδιωτικό τομέα τις εταιρείες: Abelssoft, Ascora GmbH, Barclays, Bitsight, Πανεπιστήμιο Bournemouth (BU), CERT.BE, Claranet, CSA Σιγκαπούρη, ESTSecurity, Fortinet, Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) IPA, KISA (Οργανισμός Διαδικτύου και Ασφάλειας της Κορέας), TWCERT / CC, LLC, Πανεπιστήμιο του Πόρτο και vpnMentor. Τέσσερις νέες υπηρεσίες επιβολής νόμου έχουν επίσης ενταχθεί από την Τσεχία, την Ελλάδα, το Χονγκ Κονγκ και το Ιράν.

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας No More Ransom είναι μια κοινή επιτυχία, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά από τις διωκτικές αρχές ή από τον ιδιωτικό τομέα. Συνδυάζοντας τις δυνάμεις μας, ενισχύουμε την ικανότητά μας να συλλάβουμε τους εγκληματίες και να τους εμποδίσουμε να βλάψουν κι άλλους ανθρώπους, επιχειρήσεις και κρίσιμες υποδομές, μια για πάντα.

Δεν υπάρχει καλύτερη θεραπεία από την πρόληψη

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε παγκόσμιο επίπεδο, σε στενή συνεργασία με εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα διεξάγουν συνεχείς έρευνες για ransomware εγκληματίες και υποδομές. Ωστόσο, η πρόληψη είναι αναμφίβολα καλύτερη από τη θεραπεία. Οι χρήστες του Διαδικτύου πρέπει πρωτίστως να αποφύγουν να πέσουν θύματα. Πολλές ενημερωμένες συμβουλές πρόληψης είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.nomoreransom.org. Αν πέσετε θύμα, είναι σημαντικό να μην πληρώσετε τα λύτρα και να αναφέρετε τη «μόλυνση» στην αστυνομία.