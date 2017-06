EY και Microsoft θωρακίζουν τις επιχειρήσεις ενάντια στο κυβερνοέγκλημα

Η ΕΥ ανακοίνωσε μία σειρά πρωτοβουλιών μαζί με τη Microsoft, σχεδιασμένες να υποστηρίξουν την ασφάλεια των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να μεταβούν στο cloud και να διασφαλιστούν απέναντι στο κυβερνοέγκλημα.

Ενισχύοντας τη συμμαχία που δημιουργήθηκε μεταξύ της ΕΥ και της Microsoft το 2015, οι δύο εταιρείες έχουν από κοινού σχεδιάσει υπηρεσίες, προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να διαγνώσουν, να αντιμετωπίσουν, να αντιδράσουν και να ανακάμψουν από κυβερνοεπιθέσεις. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και οι δεξιότητες που έχουν αναπτυχθεί στοχεύουν στην ασφάλεια των ψηφιακών επιχειρήσεων, τη δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας, την προστασία δεδομένων, τις βελτιωμένες δυνατότητες αντιμετώπισης και ανάκαμψης από περιστατικά επιθέσεων, καθώς και την αυξημένη ασφάλεια σε ένα περιβάλλον cloud.

Οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο RSA Conference 2017, το μεγαλύτερο συνέδριο επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας (cybersecurity) παγκοσμίως, μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Διευθυντές Πληροφοριακών Συστημάτων (Chief Information Officers – CIOs) και οι Διευθυντές Ασφάλειας Πληροφοριών (Chief Information Security Officers – CISOs), βοηθώντας τους να ανταποκριθούν σε ένα περιβάλλον στο οποίο «είτε καινοτομείς, είτε εξαφανίζεσαι».

Ο κ. Λεωνίδας Κωβαίος, εταίρος του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, σημειώνει: «Τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας της ΕΥ, Global Information Security Survey, δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις σημειώνουν πρόοδο ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν τις σημερινές απειλές και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Η έρευνα, όμως, αναδεικνύει και την ανάγκη για σημαντικές βελτιώσεις, αν οι επιχειρήσεις θέλουν να παραμείνουν βιώσιμες σε ένα διασυνδεδεμένο περιβάλλον, όπου οι κυβερνοεπιθέσεις διεισδύουν όλο και περισσότερο στα συστήματα των εταιρειών και μπορούν να αποδειχθούν καταστροφικές. Την ώρα που οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν τις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να ενισχύσουν την παρουσία τους στη νέα ψηφιακή οικονομία, ενώ, ταυτόχρονα, δε θα πρέπει να αγνοήσουν τον κίνδυνο των κυβερνοεπιθέσεων, εστιάζοντας στους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμες και σημαντικές τις υπηρεσίες που από κοινού σχεδίασαν και ανέπτυξαν η ΕΥ και η Microsoft».

O κ. Μάριος Ίσαρης, Διευθυντής Marketing & Operations για τη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, δήλωσε: «Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες Cybersecurity-as-a-Service της ΕΥ, μπορούμε και παρέχουμε μια ασφαλή και κλιμακούμενη ασφαλή υπηρεσία παρακολούθησης και προστασίας των cloud υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες μας να υιοθετήσουν πιο εύκολα και γρήγορα την πλατφόρμα Microsoft Azure. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η EY εμπιστεύτηκε τις τεχνολογίες μας, και πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία θα μπορέσει να προσφέρει ακόμη πιο καινοτόμες λύσεις ασφάλειας στο μέλλον, προκειμένου να μπορούν οι πελάτες μας να αντιμετωπίζουν το κυβερνοέγκλημα πιο αποτελεσματικά».

Αναλυτικότερα, οι νέες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

► Secure Digital Enterprise (Ασφαλής Ψηφιακή Επιχείρηση): Αυτή η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προστατεύσουν τις νέες εφαρμογές τους, με ασφαλείς μεθοδολογίες δοκιμών κατά την ανάπτυξη, να υιοθετήσουν επερχόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως το Internet of Things, να παρακολουθούν τις ψηφιακές τους ταυτότητες και δεδομένα και να παρέχουν πραγματική ασφάλεια στο cloud, προκειμένου να οικοδομήσουν την εμπιστοσύνη που απαιτείται για την υιοθέτησή της.

► Active Detection and Response (Ενεργή Ανίχνευση και Αντιμετώπιση): Η νέα αυτή υπηρεσία συνδυάζει το Enterprise Threat Detection (MDR – Ανίχνευση Απειλών Επιχειρήσεων) και το Incident Response and Persistent Adversary Detection Service (Υπηρεσία Αντιμετώπισης Περιστατικών και Διάγνωσης Επίμονων Αντιπάλων) της Microsoft, με ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών υπηρεσιών αποκατάστασης της ΕΥ.

► Next Generation Security Operations (Επιχειρήσεις Ασφαλείας Επόμενης Γενιάς): Στο πλαίσιο της υπηρεσίας Cybersecurity-as-a-Service (CaaS) της EY, η ΕΥ και η Microsoft πλέον μπορούν να παρέχουν από κοινού μια κλιμακούμενη, ασφαλή υπηρεσία παρακολούθησης και προστασίας του cloud, μέσω μιας ολοκληρωμένης cloud υπηρεσίας, με τη χρήση των προηγμένων τεχνολογιών ασφαλείας Azure της Microsoft.