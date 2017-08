Έρχονται οι Walking Dead με τη μορφή Augmented Reality Game

H σειρά Walking Dead γίνεται Augmented Reality game κατά τα πρότυπα του Pokemon Go για συσκευές με λειτουργικό iOS και Android.

To παιχνίδι The Walking Dead: Our World είναι ένα δημιούργημα των Studio AMC Networks και Next Games. Εμφανίζει ζωντανούς νεκρούς στην οθόνη, στο πραγματικό περιβάλλον που κινείται ο κάτοχος της iOS ή Android συσκευής, τους οποίους μπορεί να χτυπήσει κανείς με μια μεγάλη γκάμα από διαθέσιμα όπλα.

Το παιχνίδι έχει ως σκοπό του να βάλει τους παίκτες σε ένα περιβάλλον ευθέως εμπνευσμένο από την ατμόσφαιρα της ιδιαίτερα επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς.

Εκτός από τα virtual zombies και τα εικονικά όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, το παιχνίδι Walking Dead παρουσιάζει και virtual εκδοχές των γνωστών χαρακτήρων της σειράς, τους οποίους μπορεί να συναντήσει κανείς στην πορεία της περιπέτειάς του.

Η ομάδα που έχει αναπτύξει το Walking Dead: Our World είναι η ίδια που έχει δημιουργήσει το παιχνίδι στρατηγικής για κινητές συσκευές Walking Dead: No Man’s Land, το οποίο και έχει κατέβει μέχρι σήμερα από 16 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο από το 2015 μέχρι σήμερα.

Μέχρι στιγμής, έχει δοθεί στη δημοσιότητα μόνο ένα trailer του παιχνιδιού, το οποίο δεν αποκαλύπτει πολλά για το gameplay, αλλά αυτό φαίνεται πολλά υποσχόμενο.