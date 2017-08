Το Age of Empires IV συνεχίζει την ιστορία ενός από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια στρατηγικής όλων των εποχών.

Η Microsoft δεν έδωσε ακόμα το ακριβές χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου θα γίνει η κυκλοφορία του Age of Empires IV, αλλά τόνισε ότι ο νέος τίτλος βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα θα είναι διαθέσιμος σε PC. Από την κυκλοφορία του Age of Empires III έχει περάσει παραπάνω από μία δεκαετία, ενώ ο αρχικός τίτλος του Age of Empires είχε κυκλοφορήσει το 1997.

Ένα από τα στοιχεία που έκαναν αυτόν τον τίτλο τόσο αγαπημένο ήταν το ότι ο κάθε παίκτης μπορούσε να οδηγήσει τον πολιτισμό που έπαιζε από τη Λίθινη Εποχή ως τους Κλασικούς Χρόνους στο πρώτο Age of Empires, ή μέχρι τον Μεσαίωνα στο Age of Empires II και στην εποχή των αποικιών στο Age of Empires III. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα το τι παραπάνω θα προσφέρει το Age of Empires IV, αλλά η εταιρεία που το αναπτύσσει, η Relic Entertainment αναμένεται να ακολουθήσει τις κλασικές φόρμες του παιχνιδιού.

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την κυκλοφορία του Age of Empires IV, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίξουν το Age of Empires: Definitive Edition, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 19 Οκτωβρίου 2017 μέσα από το Windows Store και θα προσφέρει μία remastered έκδοση ποιότητας 4Κ του κλασικού παιχνιδιού.