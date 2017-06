Έρευνα για τις προκλήσεις των mobile biometrics

Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών (93%) προτιμά τη χρήση biometrics από τη χρήση κωδικών πρόσβασης (passwords), για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους σε πληρωμές αλλά και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η χρήση biometrics (όπως το δακτυλικό αποτύπωμα ή η ίριδα του ματιού) εξαλείφει ουσιαστικά την όποια προσπάθεια του χρήστη για να θυμάται τον κωδικό πρόσβασής του. Ωστόσο, ενώ το 92% των επαγγελματιών του τραπεζικού κλάδου επιθυμούν την υιοθέτηση της βιομετρικής τεχνολογίας, μόνο το 36% εξ’ αυτών αισθάνονται ότι διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία για την επιτυχή εφαρμογή της.

Με στόχο την αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής, η Mastercard και το Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Department of Computer Science), ένωσαν τις δυνάμεις για να διερευνήσουν αυτήν την ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία και να αναπτύξουν μία σειρά από κατευθυντήριες γραμμές, σχεδιασμένες για να βοηθήσουν τους τραπεζικούς οργανισμούς να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν με επιτυχία τη βιομετρική τεχνολογία.

Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, είναι μια ολοκληρωμένη έρευνα με τίτλο “Mobile Biometrics in Financial Services: A Five Factor Framework”.

Ο Ajay Bhalla, president, Global Enterprise Risk & Security της Mastercard, ανέφερε σχετικά: «Η αποτελεσματική χρήση biometrics σε mobile περιβάλλον, έχει ενσωματωθεί στην ευρύτερη εμπειρία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με επίκεντρο τον καταναλωτή, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία τους ή να πραγματοποιούν πληρωμές. Τα biometrics αποτελούν την αιχμή της τάσης προς ένα μέλλον απαλλαγμένο από τη χρήση κωδικών πρόσβασης, όπου η ψηφιακή μας ταυτότητα είναι ουσιαστικά αυτό που είμαστε και όχι ο, τι θυμόμαστε».

Με γνώμονα τη βελτίωση τόσο της καταναλωτικής εμπειρίας, όσο και της ασφάλειας, η Mastercard αποτελεί πρωτοπόρο στη χρήση biometrics στις πληρωμές. Το Mastercard Identity Check Mobile, ήδη διαθέσιμο σε αρκετές χώρες, επιταχύνει καθοριστικά την εμπειρία του checkout, υποστηρίζοντας παράλληλα επίπεδα υψίστης ασφαλείας βελτιώνοντας παράλληλα την ασφάλεια. Οι κάτοχοι καρτών μπορούν πλέον να εξακριβώσουν την ταυτότητά τους είτε χρησιμοποιώντας το fingerprint scanner του smartphone τους, είτε μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου, βγάζοντας απλά μία “selfie”.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones αναμένεται να φτάσουν τα $400 δισεκατομμύρια μέχρι τον επόμενο χρόνο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο θα έχουν πρόσβαση σε ένα εργαλείο, μέσω του οποίου θα μπορούν να χρησιμοποιούν mobile biometrics. Μέσα από πρωτοβουλίες, όπως η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η Mastercard εντείνει την προσπάθεια για ευρεία και υπεύθυνη υιοθέτηση mobile biometrics λύσεων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Ο Ajay Bhalla συμπλήρωσε σχετικά: «Το πλαίσιο αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της mobile βιομετρικής τεχνολογίας, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την ίδια βιομηχανία πληρωμών, αλλά κλειδί για την επιτάχυνση αυτή, παραμένουν οι συνεργασίες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η βιομηχανία πληρωμών, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι κυβερνήσεις και οι πωλητές τεχνολογίας, κατανοήσουν και συμβάλλουν στην εξέλιξη του Πλαισίου των Πέντε Παραγόντων (Five Factor Framework) για τα mobile biometrics».

Η περίληψη της έρευνας περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των κρίσιμων ζητημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να καθοδηγούν τις δραστηριότητές τους με επιτυχία στον κόσμο των biometrics.

Η έρευνα βασίζεται στην επιτυχία του Πλαισίου των Πέντε Παραγόντων (Five Factor Framework):

1. Απόδοση

2. Χρηστικότητα

3. Διαλειτουργικότητα – η δυνατότητα η λύση να έχει εφαρμογή σε ένα μεγάλο εύρος συσκευών

4. Ασφάλεια

5. Προστασία απορρήτου