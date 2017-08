To Hyperloop One ολοκληρώνει με επιτυχία την πρώτη δοκιμή ταχύτητας στα 300 χιλιόμετρα ανά ώρα στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα.

Στις 29 Ιουλίου, το Hyperloop One ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δοκιμαστική διαδρομή των 500 μέτρων που έχει στηθεί στην έρημο της Νεβάδα, καταφέρνοντας να φτάσει σε ταχύτητα τα 308 χιλιόμετρα ανά ώρα και μετά να σταματήσει με ασφάλεια στο προκαθορισμένο σημείο. Η κάψουλα που κινείται μέσα στον ειδικό σωλήνα έχει την κωδική ονομασία XP-1 και μπορεί να φτάσει θεωρητικά στην μέγιστη ταχύτητα των 1220 χιλιομέτρων την ώρα, λόγω της παντελούς έλλειψης αεροδυναμικών τριβών στο εσωτερικό του σωλήνα μεταφοράς του Hyperloop One.

H κάψουλα του Hyperloop One είναι κατασκευασμένη από ανθρακονήματα και αλουμίνιο, ενώ το μήκος της φτάνει τα 8.5 μέτρα. Το Hyperloop One δεν είναι η μόνη υλοποίηση της αρχικής ιδέας του Elon Musk για τη δημιουργία ενός μέσου μεταφοράς ανθρώπων και φορτίων σε σωλήνες χωρίς τριβή σε υψηλότατες ταχύτητες. Η Hyperloop Transportation Technologies, από το Λος Άντζελες, επίσης, εργάζεται πάνω σε αυτή την ιδέα, κάνοντας λιγότερες ανακοινώσεις στον Τύπο σε σχέση με την πιο εξωστρεφή Hyperloop One.

Το σίγουρο είναι ότι η ιδέα του Hyperloop προχωρά με γοργό ρυθμό προς την πλήρη υλοποίησή της. Φυσικά, θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά μέχρι να δούμε την πρώτη εμπορική της εφαρμογή.