Επιστροφή στις… ρίζες για το Call of Duty

Οι πωλήσεις του Call of Duty Infinite Warfare δεν κρίνονται ικανοποιητικές, στοιχείο που κάνει την Activision να σκεφτεί την αλλαγή στρατηγικής.

Στη νέα του έκδοση, το Call of Duty εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στη βασική φιλοσοφία των πρώτων εκδόσεων του παιχνιδιού, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Eurogamer, καθώς το διαστημικό πεδίο των μαχών φαίνεται ότι δεν είναι αυτό που ζητούν οι παίκτες. Οι φίλοι του τίτλου δεν φάνηκε να μένουν ικανοποιημένοι από τις μάχες στο διάστημα, καθώς μάλλον προτιμούν τα πιο… παραδοσιακά σκηνικά, επομένως η Activision θα επιλέξει κάτι πιο κλασικό για την επόμενη έκδοση του πολύ επιτυχημένου παιχνιδιού.

Το Call of Duty Infinite Warfare δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως ένας κακός τίτλος, αλλά όλοι οι αναλυτές συμφωνούν ότι το νέο παιχνίδι της σειράς Call of Duty θα επιλέξει ένα ιστορικό σκηνικό για τις μάχες στις οποίες θα παίζει ο παίκτης σε πρώτο πρόσωπο. Μέσα στο έτος, πάντως, η Activision εκτιμάται ότι θα διαθέσει επιπρόσθετο περιεχόμενο για το Call of Duty Black Ops 3, το οποίο εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των gamers, παρόλο που πρόκειται για έναν τίτλο του 2015.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον το concept πάνω στο οποίο θα βασίζεται το επόμενο Call of Duty.