Επενδύσεις ενός δισ. δολαρίων για τις παραγωγές του Netflix

To Netflix δίνει μεγάλη σημασία στο κομμάτι της παραγωγής προγραμμάτων και για το σκοπό αυτό αντλεί επιπρόσθετη χρηματοδότηση.

To Netflix φιλοδοξεί να αντλήσει κεφάλαια από πηγές εκτός των ΗΠΑ, όπως αναφέρει το ίδιο, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρεί ότι περισσότεροι άνθρωποι εκτιμάται ότι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν κάτι επιπλέον προκειμένου να δουν ένα πρόγραμμα, όπως είναι το εξαιρετικά επιτυχημένο House of Cards. To Netflix, άλλωστε, έχει ανακοινώσει ότι θέλει να αυξήσει τις ώρες του αυθεντικού προγράμματος δικής του παραγωγής σε 1000 ώρες περίπου κατά τη διάρκεια του 2017, οι οποίες μεταφράζονται σε 20 νέες σειρές και περίπου 30 ταινίες.

Το Netflix είχε έσοδα 2.67 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2017, αριθμός που δεν είχε μεγάλες αποκλίσεις από όσα αναμένονταν από τους αναλυτές. Υπάρχει έλλειμα κερδοφορίας στο Netflix, αλλά η παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου από την υπηρεσία streaming εκτιμάται ότι θα δώσει την απαραίτητη ώθηση προκειμένου να ανέβουν τα κέρδη του Netflix.

Την ίδια στιγμή, το Netflix επεκτείνεται και στην αγορά της Κίνας μέσα από τη συμφωνία διανομής του περιεχομένου του με την iQiyi, η οποία είναι θυγατρική της Baidu. To Netflix δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία αυτή, αλλά είναι ενδεικτική των κινήσεων επέκτασης σε όλο τον κόσμο που ακολουθεί πιστά.