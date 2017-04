H Lenovo αναμένεται να παρουσιάσει τα μοντέλα Moto C και Moto C Plus, τα οποία απευθύνονται στην entry level κατηγορία.

Όλα τα μοντέλα της οικογένειας Moto C θα έχουν οθόνη διαγωνίου 5 ιντσών, με το απλό Moto C να έχει ανάλυση 854×480 pixels, ενώ η ανάλυση του Moto C Plus θα είναι μεγαλύτερη και θα φτάνει στα 720p. Στην περίπτωση του πρώτου μοντέλου θα υπάρχει συνδεσιμότητα 3G, ενώ η έκδοση Plus θα μπορεί να διατεθεί και με συνδεσιμότητα 4G. Στη θέση του επεξεργαστή θα υπάρχουν μοντέλα της MediaTek, ενώ η χωρητικότητα της μπαταρίας στο μοντέλο Moto C θα είναι 2350 mAh.

Τις εντυπώσεις στο πεδίο της αυτονομίας κερδίζει η έκδοση Moto C Plus, η οποία αναμένεται να είναι εξοπλισμένη με μία μπαταρία χωρητικότητας 4000 mAh. Τα Lenovo Moto C θα έχουν 32 bit επεξεργαστή, μνήμη RAM 1 GB και εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο 8 GB, ενώ η πίσω κάμερα θα είναι στα 5 Megapixel. Τα Moto C Plus θα είναι λίγο πιο ακριβά στην τιμή και θα έχουν επεξεργαστή 64 bit, μνήμη RAM 2 GB, εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο 16 GB και πίσω κάμερα στα 8 Megapixel.

Η οικογένεια Moto C και Moto C Plus θα είναι διαθέσιμη σε διάφορες χρωματικές επιλογές, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι θα προσφέρονται στην αγορά σε προσιτές τιμές.