Ένα Windows 10 All In One PC από την Acer

H Acer παρουσίασε το Aspire C-Series All In One PC, με λειτουργικό σύστημα Windows 10, φιλοδοξώντας να προσφέρει μία προσιτή πρόταση στην κατηγορία.

Το Surface Studio της Microsoft είναι ένα πολύ ενδιαφέρον All In One PC με Windows 10, αλλά η τιμή του το καθιστά απαγορευτικό για πολλές… τσέπες, επομένως, η Acer με το Aspire C-Series AIO PC της θέλει να καλύψει το κενό αυτό της ζήτησης που δημιουργείται. Παρόλο που θα προσφέρεται σε προσιτή τιμή, το All In One της Acer, έχει πολύ όμορφο σχεδιασμό και συμπαγές μέγεθος. Είναι εφοδιασμένο με επεξεργαστές Intel Core i3, έκτης γενιάς, ενώ η μνήμη RAM είναι τεχνολογίας DDR4 και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 8 GB.

Ο σκληρός δίσκος έχει χωρητικότητα 1 ΤΒ, ενώ η οθόνη του Acer Aspire C-Series έχει διαγώνιο 23.8 ίντσες στην πιο ακριβή έκδοση και 21.5 ίντσες στην πιο απλή εκδοχή. Σε κάθε περίπτωση η ανάλυση της οθόνης είναι Full HD. Η οθόνη του All In One PC μπορεί να στραφεί προς τα πίσω από 5 έως και 20 μοίρες. Στον τεχνολογικό εξοπλισμό βρίσκουμε επίσης, πομποδέκτη Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11ac, δύο θύρες USB 3.0 και άλλες δύο απλές USB θύρες, ενώ η web κάμερα είναι στο 1 Megapixel.

Στις ΗΠΑ, η πιο προσιτή εκδοχή του Acer Aspire C-Series είναι στα 450 δολάρια, ενώ η πιο ακριβή του στα 700 δολάρια. Ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να το παραγγείλει και με άλλα λειτουργικά συστήματα εκτός από τα Windows 10.