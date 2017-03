Εμπορικά διαθέσιμη η νέα κονσόλα Switch της Nintendo

Τη νέα παιχνιδομηχανή Nintendo Switch, με ενσωματωμένη οθόνη αφής 6.2 ιντσών, που μπορεί να συνδεθεί και με την τηλεόραση, θα βρουν οι καταναλωτές στον Γερμανό, αλλά και online στο e-shop της εταιρείας.

Ήδη από τις 3 Μαρτίου, με μία επίσκεψη στα ανανεωμένα καταστήματα Γερμανός και στο www.germanos.gr, οι λάτρεις του gaming μπορούν να αποκτήσουν την κονσόλα Nintendo Switch και να απολαύσουν μια νέα εμπειρία gaming.

Το Nintendo Switch διατίθεται σε δύο χρώματα (γκρι και κόκκινο/μπλε) στα 339 ευρώ, με χειριστήρια που ξεκινούν από 59,90 ευρώ και με τρία παιχνίδια όπως «1-2 Switch» στα 49,90 ευρώ, «Just Dance 2017» στα 59,90 ευρώ και «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» στα 69,90 ευρώ, για ακόμα περισσότερο gaming εντός και εκτός σπιτιού.