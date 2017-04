Η οικογένεια εξωτερικών σκληρών δίσκων My Passport της Western Digital αποκτά το πρώτο της μέλος τεχνολογίας SSD.

O Western Digital My Passport SSD είναι εφοδιασμένος με τεχνολογία USB Type C για τη σύνδεσή του με άλλες συσκευές και υπολογιστές, ενώ και η τιμή του εκτιμάται ότι θα κινείται σε προσιτά επίπεδα. Οι διαθέσιμες χωρητικότητες για το Western Digital My Passport SSD θα είναι τα 256 GB, τα 512 GB και το 1 ΤΒ. Η ταχύτητα ανάγνωσης δεδομένων του εξωτερικού σκληρού δίσκου είναι τα 512 MB/s, ενώ θα υπάρχει και ειδική θωράκιση για τις πτώσεις από χαμηλό ύψος. Ο εξωτερικός σκληρός δίσκος θα επιτρέπει και την χρήση κρυπτογράφησης 256 bits.

Στις ΗΠΑ οι τιμές για τον Western Digital My Passport SSD θα ξεκινούν από τα 100 δολάρια για το μοντέλο με τη χωρητικότητα των 256 GB και θα φτάνουν έως και τα 400 δολάρια για το μοντέλο με τη χωρητικότητα του 1 ΤΒ. O σχεδιασμός του εξωτερικού σκληρού θα είναι όμορφος, με συνδυασμό ασημί και μαύρου χρωματος, ενώ οι εξωτερικές διαστάσεις του λόγω της έλλειψης κινούμενων μερών τον καθιστούν πολύ εύκολο στη μεταφορά.

Η Western Digital δεν ανακοίνωσε λεπτομέρειες διαθεσιμότητας για άλλες χώρες εκτός από τις ΗΠΑ, επομένως δεν είναι γνωστό εάν θα δούμε τον εξωτερικό δίσκο και στην ελληνική αγορά.