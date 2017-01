Εκπτώσεις έως 60% στα καταστήματα Γερμανός

Με εκπτώσεις έως 60% σε προϊόντα τεχνολογίας και με έως 36 άτοκες δόσεις, υποδέχονται τη νέα χρονιά τα ανανεωμένα καταστήματα Γερμανός, ενώ κάθε εβδομάδα θα προστίθενται και νέα προϊόντα σε έκπτωση.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, στον Γερμανό μπορεί κανείς να αποκτήσει, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, αγαπημένα Smartphones, Τablets, Smart gadgets, αλλά και games, Smart τηλεοράσεις, laptops και αξεσουάρ, σε μοναδικές τιμές.

Ειδικότερα, στον Γερμανό οι καταναλωτές θα βρουν Smartphones με έκπτωση έως 40%:

• SAMSUNG Galaxy J5 (2016) από 229€ στα 199€

• MLS CREAT από 249€ στα 149€

• SONY Xperia E5 4G από 179€ στα 169€

• COOLPAD Modena 2 4G από 179€ στα 159€.

Στα Τablets οι εκπτώσεις φτάνουν το 25%, όπως:

• το αποκλειστικό MLS iQTab Stage 4G από 199€ στα 169€

• το SAMSUNG Galaxy Tab A (2016) 7 4G από 219€ στα 189€

• το αποκλειστικό MLS iQTab Point Wi-Fi, από 119€ τώρα 89€.

Επιπλέον, με την υπηρεσία G-Buy Back όσοι ανταλλάξουν τις παλιές τους συσκευές μπορούν να αποκτήσουν το νέο τους Smartphone ή Tablet έως 300€ φθηνότερα. Φθηνότερα έως 34% και τα πακέτα σύνδεσης Cosmote Mobile Internet με κάρτα, όπως το 4G Full Pack από 89€ στα 59€.

Για προϊόντα τεχνολογίας με στυλ οι καταναλωτές θα βρουν στον Γερμανό εκπτώσεις έως 60% σε αξεσουάρ και Smart gadgets, όπως:

• το Powerbank PANTONE 3000mAh & MICRO-USB από 34,99€ στα17,90€

• το Handsfree SKULLCANDY SMOKIN’ BUDS 2 από 59,90€ στα 29,90€

• το Bluetooth LG Bluetooth ROLLY KEYBOARD από 99,90€ στα 39,60€

• το Bluetooth SPEAKER SS023A-X10 από 219,90€ στα 179,90€.

Επιπλέον, μέχρι τις 31/1/2017, θα ισχύει έκπτωση 20% σε όλα τα powerbanks.

Στις τηλεοράσεις, οι καταναλωτές θα βρουν εκπτώσεις έως 34%, όπως:

• στην SAMSUNG UE40K5500 FHD 40” από 499€ στα 349€

• την SAMSUNG UE49K6300 CURVED FHD 49”, από 769€ στα 649€

• την SAMSUNG UE70KU6000 UHD 4K 70” από 2.299€ στα 1.499€.

Επιλεγμένα laptops και σταθεροί υπολογιστές διατίθεται φθηνότερα έως 25%, όπως:

• το Lenovo Z50-75/A10/8GB/1TB/(2GB) από 589€ στα 449€

• το HP 250/i3/1ΤΒ/(2GB) και μαζί το πολυμηχάνημα HP 2130 AiO από 499€ στα 419€

• το All in One Lenovo C20-00/19,5”FHD, από 599€ στα 449€.

Ο Γερμανός είναι προορισμός και για τα Games με έκπτωση έως 55%, όπως:

• Xbox One 1TB και Forza Motorsport 6 Limited Edition, από 349€ στα 249€

• Tom Clancy’s: The Division για PS4, Xbox One και PC τώρα μόνο από 19,90€

• DiRT Rally Legend Edition για PS4, Xbox One και PC τώρα μόνο από 19,90€

• Doom για PS4, Xbox One και PC τώρα μόνο από 24,90€.

Ιδιαίτερα προνομιακές είναι οι τιμές και στις συσκευές σταθερής τηλεφωνίας με έκπτωση έως 29%, όπως το ασύρματο τηλέφωνο Gigaset CL750 από 63,90€ στα 49€ και το AEG BOOMERANG 15 από 69€ στα 49€, αλλά και στα περιφερειακά που διατίθενται φθηνότερα έως 30%, όπως ο εκτυπωτής HP Deskjet Ink Advantage 1015 από 42,90€ μόνο 29,90€.