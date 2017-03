H Oppo παρουσιάζει τα νέα της μοντέλα στην οικογένεια Selfie Expert, με το μοντέλο F3 Plus να ξεχωρίζει για τη διπλή μπροστινή κάμερα.

Τόσο το Oppo F3 Plus όσο και το απλό F3 ανήκουν στην οικογένεια Selfie Expert, η οποία δίνει έμφαση στο κομμάτι της μπροστινής κάμερας. Το Oppo F3 Plus έχει μία κάμερα 16 Megapixel με αισθητήρα 1/3 ίντσας και έκθεση f2.0, μαζί με μία κάμερα ευρείας γωνίας λήψης στα 8 Megapixel. Εκτός από τη διπλή κάμερα, το Oppo F3 Plus είναι εφοδιασμένο και με το λογισμικό Oppo Beautify 4.0, το οποίο βελτιώνει τις εικόνες κατά τη λήψη τους. Η πίσω κάμερα του Oppo F3 Plus είναι στα 16 Megapixel.

Η οθόνη του είναι στις 6 ίντσες, με ανάλυση 1080p, ενώ ο στη θέση του επεξεργαστή υπάρχει ένας Qualcomm Snapdragon 653, με μνήμη RAM 4 GB, εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο 64 GB και μπαταρία χωρητικότητας 4000 mAh. Υπάρχει λειτουργικό σύστημα Android 6.0, ColorOS 3.0 user interface και αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Για το Oppo F3, η εταιρεία δεν έχει δώσει περισσότερα στοιχεία, πέρα από το γεγονός ότι έχει οθόνη διαγωνίου 5,5 ιντσών.

Τα νέα μοντέλα της Oppo θα είναι διαθέσιμα από την 1η Απριλίου 2017, αρχικά στην αγορά της Ινδίας, σε τιμή που για το Oppo F3 Plus θα διαμορφωθεί στα 475 δολάρια.