Downloader επιτίθεται σε Android «μασκαρεμένο» ως Update του Flash Player

Οι ερευνητές της ESET ανακάλυψαν μια νέα και επικίνδυνη εφαρμογή που στοχοποιεί συσκευές Android προχωρώντας σε λήψη και εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού.

Το trojan, που εντοπίστηκε από το λογισμικό ασφαλείας της ESET ως Android/ TrojanDownloader.Agent.JI, εξαπλώνεται μέσω παραβιασμένων ιστοσελίδων και εμφανίζεται ως μια ενημέρωση του Flash Player. Πρόκειται για μία από τις απειλές για Android που θα παρουσιαστούν από την ESET στο Mobile World Congress.

Αφού εγκατασταθεί, το κακόβουλο λογισμικό δημιουργεί στο Android μία ψεύτικη υπηρεσία για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας παρακινώντας το θύμα να της δώσει πρόσβαση στις λειτουργίες του Android Accessibility. Αν ο χρήστης δώσει άδεια στις δυνατότητες «Monitor your actions», «Retrieve window content» και «Turn on Explore by Touch» ο εισβολέας μπορεί να μιμηθεί τις ενέργειες του χρήστη εμφανίζοντας στην οθόνη ό,τι θέλει.

H βασική ένδειξη ότι μια συσκευή έχει μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό αποτελεί η παρουσία της επιλογής «Saving Battery» μεταξύ των υπηρεσιών στο μενού Accessibility. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο χρήστης πρέπει είτε να χρησιμοποιήσει μια αξιόπιστη εφαρμογή ασφάλειας για κινητά, όπως το ESET Mobile Security & Antivirus για να αφαιρέσει την απειλή, είτε να απεγκαταστήσει την εφαρμογή πηγαίνοντας στο Ρυθμίσεις -> Διαχείριση εφαρμογών -> Flash-Player.

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει εξαπατηθεί παραχωρώντας στην εφαρμογή δικαιώματα διαχείρισης της συσκευής, είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσει καταρχήν τα δικαιώματα διαχειριστή, μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις -> Ασφάλεια -> Flash-Player.

Οι ειδικοί της ESET έχουν ετοιμάσει μια σειρά από βασικές συμβουλές για την πρόληψη της μόλυνσης από κακόβουλο λογισμικό που επιτίθεται σε κινητά:

– Κατεβάστε εφαρμογές ή ενημερώσεις μόνο από αξιόπιστη πηγή – στην περίπτωση του update του Adobe Flash Player, το μόνο ασφαλές μέρος είναι το επίσημο site της Adobe. Να ελέγχετε πάντα τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησής σας

– Δώστε προσοχή στην πρόσβαση και τα δικαιώματα που ζητούν να αποκτήσουν οι εφαρμογές σας.

– Χρησιμοποιήστε μια αξιόπιστη λύση Mobile Security.