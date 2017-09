Επίσημα τα Pixel 2 και Pixel 2 XL θα παρουσιαστούν από την Google στις 4 Οκτωβρίου, ωστόσο τα renders των δύο συσκευών ήδη διέρρευσαν αποκαλύπτοντας τις χρωματικές εκδόσεις των συσκευών.

Οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα Droid Life εμφανίζουν το πίσω μέρος των συσκευών. Το Pixel 2 θα είναι διαθέσιμο στις νέες χρωματικές εκδόσεις Kinda Blue, Clearly White και Just Black, τα οποία αποτελούν συνέχεια των περυσινών χρωματικών εκδόσεων Quite Black, Very Silver και Really Blue. Η συσκευή θα κοστίζει 649 δολάρια στην έκδοση με αποθηκευτικό χώρο 64GB, ενώ στα 749 δολάρια θα κοστολογείται η έκδοση με αποθηκευτικό χώρο 128GB.

Εξωτερικά, το Pixel 2 δεν φαίνεται να ενσωματώνει σημαντικές σχεδιαστικές αλλαγές, σε σχέση με τον προκάτοχό του, ενώ και τα επίπεδα τιμής φαίνεται ότι παραμένουν σε παρεμφερή επίπεδα με τα περυσινά «μικρά» μοντέλα της Google.

Το Pixel 2 XL θα διατίθεται στην ολόμαυρη έκδοση Just Black, όπως και το μικρότερο αδελφάκι του, αλλά θα διατίθεται επίσης και στη δίχρωμη έκδοση Black & White (αρκουδάκι πάντα όπως το χαρακτηρίζει το GSM Arena).

Το κόστος του Pixel 2 XL θα φτάνει τα 849 δολάρια, στην έκδοση με αποθηκευτικό χώρο 64GB, ενώ θα κοστίζει 949 δολάρια, στην έκδοση με αποθηκευτικό χώρο 128GB. Σύμφωνα με τη διαρροή, τα νέα Pixel XL θα είναι περίπου 80 δολάρια ακριβότερα σε σχέση με περυσινά μοντέλα. Αντιστάθμισμα στην υψηλότερη τιμή είναι ότι το βασικό μοντέλο θα έρχεται με μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο (64GB αντί των 32GB πέρυσι), κάτι που βέβαια δεν θα ισχύει στην περίπτωση της έκδοσης των 128GB.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατη φήμη θέλει τα νέα Google Pixel 2 και Pixel 2 XL να ενσωματώνουν τον Google Assistant ο οποίος θα μπορεί να ενεργοποιηθεί «πιέζοντας» πλευρικά τη συσκευή. Πρόκειται ουσιαστικά για αναβάθμιση των χαρακτηριστικών του U11 της HTC η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή και της νέας σειράς Pixel phones της Google.