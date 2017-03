Η Microsoft κάνει ένα αποφασιστικό άνοιγμα προς τους δημιουργούς games με το πρόγραμμα Xbox Live Creators Program.

Μέσα από την πρωτοβουλία της αυτή, η Microsoft θέλει να βοηθήσει τους δημιουργούς gaming περιεχομένου να δουν τις δημιουργίες τους τόσο στο Xbox One όσο και σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 10. To Xbox Live Creators Program θα είναι ανοιχτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους, με σκοπό της Microsoft να γίνει το Xbox One μία πλατφόρμα δημιουργίας τίτλων gaming. Μάλιστα, το Xbox Live Creators Program, θα διευκολύνει τους developers στην προσαρμογή social στοιχείων στα παιχνίδια τους.

Ήδη υπάρχει το ID@Xbox, ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στους ανεξάρτητους developers και μέσα από αυτό θα μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση και στο Xbox Live Creators Program. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Xbox Live Creators Program για τους developers είναι το γεγονός ότι οι εφαρμογές που θα προκύπτουν μέσα από αυτό θα μπορούν να γίνουν εύκολα διαθέσιμες στο Windows Store, ως Universal Windows apps, στοιχείο που θα τις κάνει ανοιχτές σε ένα ευρύτερο κοινό.

Σύμφωνα με κάποιες διαδικτυακές πηγές, οι developers θα πρέπει να καταβάλλουν ένα ποσό προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ενώ η υπηρεσία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη παρά μόνο σε μορφή προεπισκόπησης.