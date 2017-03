Cosmote TV: Το Cinema Pack με 15.90€ το μήνα, δωρεάν εγκατάσταση και εξοπλισμό

Το κινηματογραφικό πρόγραμμα της Cosmote TV μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά με 15,90 ευρώ το μήνα και δωρεάν τη δορυφορική κεραία και την εγκατάσταση, αξίας 85 ευρώ.

Μέσα από το Cinema Pack της Cosmote TV, οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση σε 9 κινηματογραφικά κανάλια για να παρακολουθούν περισσότερες από 500 πρεμιέρες, αλλά και πάνω από 100 τηλεοπτικές σειρές τον χρόνο. Επιπλέον, με την υπηρεσία Cosmote TV Plus, μπορούν να βλέπουν on demand επιλεγμένες ταινίες, κύκλους σειρών αλλά και ντοκιμαντέρ από το πρόγραμμα των καναλιών Cosmote Cinema και Cosmote History, χωρίς χρέωση, ενώ με την υπηρεσία Cosmote Cinema On Demand έχουν τη δυνατότητα να νοικιάζουν ταινίες από όλα τα κινηματογραφικά στούντιο, μετά την προβολή τους στις αίθουσες.

Μέσα στο επόμενο διάστημα, στα κανάλια Cosmote Cinema θα προβληθούν, μεταξύ άλλων, το blockbuster της Marvel, Avengers: Η Εποχή του Ultron, η all-star cast κωμωδία των αδερφών Κοέν, Χαίρε, Καίσαρ! με τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Σκάρλετ Γιόχανσον, Ρέιφ Φάινς, η πρόσφατα βραβευμένη στα Oscar, Ζωούπολη, το κορυφαίο sequel της Pixar, Ψάχνοντας την Ντόρι, οι δραματικές κομεντί Me Before You με την Εμίλια Κλαρκ του Game Of Thrones και Correspondence με τους Τζέρεμι Άιρονς και Όλγα Κιριλένκο, το Tomorrowland με τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Χιου Λόρι κ.ά.

Τις σινεφίλ επιλογές των Cosmote Cinema συμπληρώνουν το εξαιρετικό -και πολυβραβευμένο- ντοκιμαντέρ του Τζιανφράνκο Ρόσι, Φωτιά στη Θάλασσα, Η Τρελή Χαρά με την Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι, η επιστροφή του Πολ Βερχόφεν με το Εκείνη, που χάρισε στην Ιζαμπέλ Ιπέρ Χρυσή Σφαίρα και μία υποψηφιότητα για Oscar, το επίσης υποψήφιο για Oscar Στην Αγκαλιά του Φιδιού.

Από ξένες σειρές, τον Μάρτιο ξεχωρίζουν ο 2ος κύκλος του Billions με τους Ντέμιαν Λούις και Πολ Τζιαμάτι, η νέα σειρά Taken από τον Λυκ Μπεσόν, ο 2ος πολυαναμενόμενος κύκλος του The Last Kingdom, η σειρά μυστηρίου, Imposters, το δικαστικό Chicago Justice, η επιστροφή του MacGyver, και πολλές άλλες. Όλες οι σειρές προβάλλονται στην Cosmote TV, αμέσως μετά την Αμερική.