Call of Duty WWII Official Event στο Public Συντάγματος

Η σειρά Call of Duty από την Activision επιστρέφει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και σας προσκαλεί στα «χαρακώματα» του Public Συντάγματος στις 2, 3 και 4 Νοεμβρίου.

O χώρος εκδηλώσεων του Public Συντάγματος στον πέμπτο όροφο, μεταμορφώνεται σε πραγματικό πεδίο μάχης. Παραλλαγές, καμουφλάζ, δίχτυα, κιβώτια και ο κόκκινος συναγερμός θα σε μεταφέρουν μέσα στο κλίμα του παιχνιδιού για να ζήσεις ένα πρωτόγνωρο τριήμερο Launch Event που τα έχει όλα…

Η «απόβαση» ξεκινά την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στις 21:00 με midnight event για όσους θέλουν να είναι οι πρώτοι που θα το αποκτήσουν. Εκλεκτοί καλεσμένοι θα μας παρουσιάσουν το νέο τίτλο της Activision και παράλληλα θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς και κληρώσεις με πλούσια δώρα.

H «μάχη» συνεχίζεται την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου από τις 17:00, με μία πρώτη γεύση του Call of Duty WWII σε κονσόλες PS4 αλλά και PC Omen by HP. Ταυτόχρονα σε περιμένουν διαγωνισμοί και πολλές άλλες εκπλήξεις. Youtubers θα βρίσκονται στο χώρο για να μοιραστούν μαζί σου την απόλυτη εμπειρία του νέου τίτλου και να σου δώσουν τη δυνατότητα να δοκιμάσεις υπό τις καλύτερες συνθήκες την απαράμιλλη πολεμική εμπειρία που προσφέρει ο τίτλος.

Η «χαριστική βολή» θα πέσει το Σάββατο 4 Νοεμβρίου και ώρα 12:00, με το πρώτο επίσημο τουρνουά της χρονιάς σε PS4 και PC Omen by HP. Οι 128 τυχεροί που θα προλάβουν να εγγράφουν στο τουρνουά στο blog.public.gr πριν κλείσουν τα σύνορα, θα διαγωνιστούν σε ένα Free For All σύστημά και θα διεκδικήσουν μέσα από τον «χαμό του πολέμου» ένα Συλλεκτικό Call of Duty: WWII PS4 Bundle που περιλαμβάνει ένα Green Camouflage 1TB PlayStation4 με το αντίστοιχο DUALSHOCK4. Επίσης, headset από τη Turtle Beach και μία gaming καρέκλα από τη Sparco.

Πρόγραμμα

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017, 21:00 – 00:00

• Call of Duty tribute gaming – παλιότερες εκδόσεις του παιχνιδιού σε PlayStation και PC

• Παρουσίαση από τον Youtuber ZOK

• Παρουσίαση του χρονικού του Call of Duty από την IGN

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017, 17:00 – 21:00

• Youtubers και influencers δοκιμάζουν το νέο τίτλο, μοιράζουν δώρα και παίζουν με τους επισκέπτες

• 19:00: Συζήτηση με τους gaming influencers: Παντελή Δασκαλέλο, Γιώργο Καλλίφα και Παύλο Παπαπαύλου

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017, 12:00 – 20:00

• Mega Tournament day, τουρνουά σε PS4 με δώρο συλλεκτική έκδοση COD camouflage, και headsets από Turtle beach και ένα τουρνουά σε HP OMEN PC με έπαθλο μία gaming καρέκλα Sparco.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://blog.public.gr/event/call-duty-wwii-official-launch-event-public-syntagmatos/