Σπάσε τους περιορισμούς με τα νέα moto g6 και moto e5

Η Motorola ανακοίνωσε τις νέες οικογένειες προϊόντων Motorola moto g6 και moto e5 σε μια παγκόσμια εκδήλωση λανσαρίσματος στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Εξοπλισμένες με καταπληκτικά χαρακτηριστικά και κορυφαία λειτουργικότητα, οι νέες οικογένειες moto g6 και moto e5 έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τον καταναλωτή, προσφέροντας εξαιρετική αξία. Οι συσκευές θα είναι διαθέσιμες από τον Ιούλιο στην Ελλάδα.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Motorola ξεκίνησε την προσπάθεια να δώσει λύση σε ένα κενό στην αγορά: την παραγωγή υψηλής ποιότητας smartphones που θα μπορούσαν να κάνουν σπουδαία πράγματα – σε τιμή που θα έδινε την δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους να τα αποκτήσουν. Αυτά τα τηλέφωνα έπρεπε να είναι σύγχρονα, σχεδιασμένα εκείνο το έτος – όχι περσινά μοντέλα σε φθηνότερες τιμές.

Το πρώτο moto g, έγινε το καλύτερο σε πώληση smartphone στην ιστορία της Motorola. Έκτοτε, η εταιρεία συνέχισε να πιέζει τα όρια της εξίσωσης της αξίας/ κόστους ακόμα περισσότερο, με το ντεμπούτο του moto e, ένα smartphone με όλα τα επιθυμητά specs, σε λογική τιμή. Οι οικογένειες προϊόντων moto g και moto e, προσφέρουν έναν τέλειο συνδυασμό χαρακτηριστικών για καταναλωτές που δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο στην ποιότητα, το στυλ ή την εμπειρία.

Φέτος, η παράδοση αυτή συνεχίζεται με τις νεότερες γενιές των οικογενειών moto g και moto e, που προσφέρουν τις καινοτομίες που ενδιαφέρουν περισσότερο το κοινό. Είναι πιο έξυπνες από ποτέ και εστιάζουν στην εμφάνιση, το σχεδιασμό και την ισχύ. Έχουν την ταχύτητα και την ισχύ των επεξεργαστών Qualcomm Snapdragon και τρέχουν το Android 8.0 Oreo. Έχουν επίσης Moto experiences που δίνουν πρόσβαση σε ευκαιρίες AI.

moto g6 plus: Έξυπνη κάμερα, σοβαρή απόδοση

Το νέο moto g6 plus διαθέτει 5.9 ιντσών οθόνη με 18:9 αναλογία και με το Full HD Max Vision να αποδίδει ζωντανά χρώματα και όλες τις λεπτομέρειες. Καταγράψτε τις πιο δημιουργικές λήψεις, χρησιμοποιώντας το προηγμένο λογισμικό του και εστιάστε στιγμιαία με την τεχνολογία Dual Autofocus Pixel.

Η λήψη φωτογραφιών ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό έγινε πιο εύκολη, χάρη στο μεγάλο διάφραγμα f / 1,7 και το 1,4um μέγεθος των pixel. Αλλά η λήψη αυτών των στιγμών είναι μόνο η αρχή, το έξυπνο σύστημα φωτογραφικών μηχανών υποστηρίζει σάρωση κειμένου καθώς και ανίχνευση σημείων ενδιαφέροντος στην πόλη, αλλά και αντικειμένων.

moto g6: Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, κατασκευασμένο για να δημιουργεί

Το moto g6 με οθόνη 5.7 ιντσών Full HD Max Vision, προσφέρει ζωντανά χρώματα και έντονη λεπτομέρεια, ενώ η άξια θαυμασμού 3D γυάλινη πλάτη του δημιουργεί ένα πανέμορφο σχήμα και εμφάνιση που ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλα premium smartphones.

Το προηγμένο λογισμικό απεικόνισης σημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι ισάξια με την ποιότητα φωτογραφιών από κάμερα στούντιο. Καλλιτεχνικές ασπρόμαυρες λήψεις, ξεκαρδιστικά πορτρέτα με φίλτρα ζωντανεύουν μέσω των διπλών 5 και 12 Megapixel καμερών, στο πίσω μέρος της συσκευής. Επιπλέον, υπάρχει κάτι ακόμα καλύτερο: τώρα μπορείτε να κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε αμέσως το τηλέφωνό σας με τον πολύ-λειτουργικό αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

moto g6: Παίξτε σήμερα, φορτίστε αύριο

Το moto g6 play ακολουθεί τους ρυθμούς της δουλείας σας, βοηθώντας σας να κερδίζετε αρκετό χρόνο για να παίξετε. Η ισχυρή μπαταρία του με 4000mAh, έχει διάρκεια ζωής έως και 36 ώρες με μία μόνο φόρτιση, δίνοντάς σας την απόλυτη σιγουριά όταν βρίσκεστε έξω, ενώ με τον ισχυρό του 1.4GHz επεξεργαστή, προσφέρει ταχύτητα πρόσβασης σε φωτογραφίες, εφαρμογές και ότι άλλο θέλετε, χωρίς να κολλάει είτε να καθυστερήσει.

moto e5 plus: Μεγάλη οθόνη, μεγάλη μπαταρία, hello ψυχαγωγία

To moto e5 plus είναι εδώ για εσάς μέρα- νύχτα. Αξιοποιήστε στο έπακρο την ισχυρή του 5000mAh μπαταρία και την 6 ιντσών Max Vision οθόνη του, ακόμα και στις μακρύτερες μετακινήσεις σας. Η αναλογία 18:9 του moto e5 plus, εξακολουθεί να ταιριάζει απόλυτα στο χέρι σας, ενώ το design του και η curved πλάτη του, το κάνουν εξίσου όμορφο στην όψη με την αίσθηση που προσφέρει στο χέρι.

Το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου σας με μόνο ένα άγγιγμα του αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων, που βρίσκεται μέσα στο λογότυπο-έμβλημα της Motorola, είναι πιο εύκολο από ποτέ. Ακόμη και σε συνωστισμένα, γεμάτα φασαρία μέσα μαζικής μεταφοράς, η εμπειρία home entertainment που προσφέρει το moto e5 plus είναι ασύγκριτη.

moto e5: Δείτε περισσότερα, κάντε περισσότερα

Το moto e5 είναι στο πλάι σας για αντέξει τις ανάγκες μιας ολόκληρης ημέρας. Ακόμα και με την μεγάλη, 5.7 ιντσών Max Vision οθόνη του, το moto e5 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξακολουθεί να ταιριάζει απόλυτα στο χέρι σας χάρη στον αναλογία 18:9 και στην εργονομικά σχεδιασμένη καμπύλη του. Κάντε περισσότερα με ευκολία – αποκτήστε πρόσβαση στις ειδοποιήσεις, τις κλήσεις ή την αρχική οθόνη, σε μια στιγμή με τον διακριτικό αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων, που βρίσκεται κρυμμένος στο λογότυπο – έμβλημα της Motorola. Μια ειδική υποδοχή κάρτας microSD, προσφέρει τη δυνατότητα για περισσότερες φωτογραφίες, τραγούδια και βίντεο.

Απεριόριστη αποθήκευση υψηλής ποιότητας

Όπως συμβαίνει με όλα τα τηλέφωνα της Motorola, το Google Photos είναι το προεπιλεγμένο gallery για όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο σας. Έτσι, για όλες τις αναμνήσεις σας δημιουργούνται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας (back up), με εύκολη πρόσβαση όπου μπορείτε να βρείτε ότι ψάχνετε γρήγορα και εύκολα, να μοιραστείτε το υλικό σε όποια πλατφόρμα θέλετε, αλλά και να κάνετε edit από οποιαδήποτε συσκευή.

