Ανανεωμένο Endpoint Security for Business από την Kaspersky Lab

Η Kaspersky Lab παρουσίασε το ανανεωμένο Kaspersky Endpoint Security for Business με ενισχυμένη προστασία δεδομένων και ευκολία διαχείρισης σε όλες τις πλατφόρμες και συσκευές.

Το Kaspersky Endpoint Security for Business αποτελεί τη ναυαρχίδα της εταιρείας στην αγορά των εταιρικών λύσεων ασφάλειας απέναντι στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο των ψηφιακών απειλών. Ενώ συνεχίζει να παρέχει αξιόπιστη προστασία στους πελάτες, με την πλέον βραβευμένη λύση στον κλάδο, η νέα έκδοση έρχεται με πολλαπλές βελτιώσεις διαχείρισης, αυξημένη ευελιξία προστασίας δεδομένων και κεντρική διαχείριση περισσότερων πλατφορμών, εφαρμογών και συσκευών.

Διαχείριση ασφάλειας για καλύτερα εταιρικά αποτελέσματα

Σήμερα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την πρόκληση της αυξημένης πολυπλοκότητας των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και το ζήτημα της διαχείρισης της ασφάλειας που έχει μετατραπεί σε κύριο τρωτό σημείο των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την έρευνα IT Security Risks 2016, που πραγματοποιήθηκε από την Kaspersky Lab και τη B2B International, περίπου μία στις πέντε επιχειρήσεις παγκοσμίως αγωνίζεται για να διαχειριστεί την ασφάλειά της σε διάφορες πλατφόρμες. Επιπλέον της ασφάλειας των πλατφορμών συνολικά, οι συσκευές που χρησιμοποιούν το Kaspersky Endpoint Security for Business, το Kaspersky Security for Exchange Servers και το Kaspersky Security for SharePoint μπορούν να παρακολουθούνται μέσω του Kaspersky Security Center, την ενιαία διαχειριστική κονσόλα της λύσης – διευρύνοντας την ενσωματωμένη πολύπλευρη προστασία πέραν των τερματικών στη συνεργασία και την επικοινωνία των εργαζομένων.

Για να γίνει η διαχείριση της ασφάλειας εύκολη και άμεση, αναπτύχθηκαν νέες επεκτάσεις και βελτιστοποιήσεις συμπεριλαμβανομένης της εξ ολοκλήρου απομακρυσμένης ανάπτυξης του Kaspersky Endpoint Security for Mac. Η απλοποιημένη ανάπτυξη, η προστασία και διαχείριση των φορητών συσκευών, μαζί με μία νέα επιλογή διαχείρισης Wi-Fi (παρέχοντας μία λίστα από έμπιστα δίκτυα Wi-Fi) θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να είναι ευέλικτες αλλά και να μην επηρεάζεται η ασφάλεια ή η αποτελεσματικότητά τους από τις BYOD τάσεις.

Ως μέρος της επικεντρωμένης στις επιχειρήσεις λειτουργικότητας του, το νέο Kaspersky Endpoint Security for Business μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αισθητήρας για την πλατφόρμα Kaspersky Anti-Targeted Attack. Άπαξ και εγκατασταθεί, ο αισθητήρας μπορεί να συλλέγει και να τροφοδοτεί με δεδομένα την πλατφόρμα, παρέχοντας περισσότερη ορατότητα στα εταιρικά συστήματα. Η λειτουργία ελέγχου αλλαγών στο Kaspersky Endpoint Security for Business επιτρέπει στις ομάδες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων να παρακολουθούν τις αλλαγές στις πολιτικές και τις εργασίες και να συγκρίνουν αναθεωρήσεις με στόχο να αναγνωρίζουν τυχόν διαφορές άμεσα. Αυτό βελτιώνει σημαντικά τον έλεγχο των αλλαγών στις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Ενισχυμένες δυνατότητες προστασίας δεδομένων

Η λύση της Kaspersky Lab για τα τερματικά σημεία απευθύνεται στην προστασία δεδομένων – το σημαντικότερο ζήτημα ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνα IT Security Risks 2016. Με τις νέες δυνατότητες κρυπτογράφησης σκληρών δίσκων, οι οποίες διατίθενται μέσω της διαχείρισης του Microsoft BitLocker ή του Kaspersky Disk Encryption, οι εταιρείες μπορούν να είναι βέβαιες ότι οι ψηφιακοί εγκληματίες δε θα έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα που ενδέχεται να εκθέσουν τους πελάτες και τους συνεργάτες τους ή να υπονομεύσουν την επιχειρησιακή τους συνέχεια – ακόμη και αν αυτοί αποκτήσουν κλεμμένες ή χαμένες συσκευές. Το Kaspersky Security Center διαχειρίζεται εξ αποστάσεως το Microsoft BitLocker, παρακολουθεί την κατάσταση των κρυπτογραφημένων συσκευών και των κλειδιών κρυπτογράφησης για να επαναφέρει τα στοιχεία σύνδεσης που οι χρήστες έχουν ξεχάσει.

HuMachine Intelligence: Η προσέγγιση της Kaspersky Lab για την καταπολέμηση των σύγχρονων ψηφιακών απειλών

Η λύση βασίζεται στην προσέγγιση HuMachine Intelligence της Kaspersky Lab – ένας συνδυασμός της πληροφόρησης για απειλές με τη μηχανική μάθηση και την εμπειρία των καλύτερων ομάδων ασφάλειας της εταιρείας. Οι ψηφιακές απειλές ανιχνεύονται με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που εκπαιδεύονται σε big data από το Kaspersky Security Network. Μια παγκόσμια πλατφόρμα πληροφοριών βασισμένη στο cloud, το Kaspersky Security Network επεξεργάζεται τα μεταδεδομένα που έχουν υποβληθεί εθελοντικά από εκατομμύρια χρήστες προϊόντων της Kaspersky Lab, ενώ οι ειδικοί του τομέα της ασφάλειας προσαρμόζουν συνεχώς μαθηματικά μοντέλα για την ανίχνευση νέων εξελιγμένων απειλών.

Η λύση Kaspersky Endpoint Security for Business παρέχει πραγματική ψηφιακή ασφάλεια που καλύπτει διάφορα επίπεδα του εταιρικού δικτύου πληροφορικής: ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες εφαρμογές που παρέχουν άμυνα για διαφορετικούς τύπους κόμβων υποδομής, σε κάθε έναν από αυτούς τους κόμβους λειτουργούν τεχνολογίες πολυεπίπεδης προστασίας.

Οι απειλές εντοπίζονται και εμποδίζονται από ένα συνδυασμό τεχνικών. Εκτός από ακριβείς αλγόριθμους που παρέχουν ανίχνευση απαλλαγμένη από ψευδώς θετικά δείγματα γνωστού κακόβουλου λογισμικού, υπάρχουν ευριστικοί και συμπεριφορικοί μηχανισμοί βασισμένοι στη Μηχανική Μάθηση, οι οποίοι είναι ικανοί να ανιχνεύσουν προηγουμένως άγνωστα, εξελιγμένα δείγματα. Αυτοί οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν:

– Λειτουργίες δομικής ευριστικής που συμπεριλαμβάνουν λειτουργίες ιεράρχησης δεδομένων όπως Locality-sensitive hashing (LSH) και decision tree ensembles.

– Μηχανισμοί ανίχνευσης με βάση την εξομοίωση που χρησιμοποιούν ασφαλή «ψευδο-εκτέλεση» τόσο σεναρίων όσο και δυαδικών αρχείων

– Τεχνολογία Συμπεριφορικής Παρακολούθησης Συστήματος που παρέχει ανίχνευση των πιο προηγμένων και «σκοτεινών» τύπων κακόβουλου λογισμικού – και μοντέλα επιθέσεων «επόμενης γενιάς» όπως το ransomware και το κακόβουλο λογισμικό που βασίζεται στο Powershell. Οι προσαρμοστικές λειτουργίες micro-backup και αυτόματης επαναφοράς διασφαλίζουν ότι η κακόβουλη δραστηριότητα επαναστρέφεται αμέσως μετά την ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην περίπτωση μιας επίθεσης με πρόγραμμα ransomware.

– Η Αυτόματη Πρόληψη Εκμετάλλευσης (AEP) μετριάζει τις τεχνικές εκμετάλλευσης και προστατεύει δημοφιλείς στόχους, όπως το Java, το Flash, ο Adobe Reader, τα προγράμματα περιήγησης και οι εφαρμογές του Office ακόμη και σε περίπτωση σεναρίων zero-day.