Ο Steve Jobs ήθελε και ένα πλήκτρο back στο iPhone

Συμπληρώνοντας τα 10 χρόνια από τη δημιουργία του, το iPhone θα μπορούσε να έχει ένα πλήκτρο επιστροφής όπως το Android.

Τουλάχιστον αυτό σημειώνεται σε ένα βιβλίο που αναφέρεται στην ιστορία του iPhone, όπου τονίζεται το γεγονός ότι ο Steve Jobs ήθελε να υπάρχει το πλήκτρο back στο αρχικό σχέδιο του iPhone, όπως συμβαίνει και στα smartphones με λειτουργικό σύστημα Android. O τίτλος του βιβλίου είναι “The One Device: The secret history of the iPhone”, ενώ συγγραφέας του είναι ο Brian Merchant. Στο βιβλίο γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης της ιστορίας και του παρασκηνίου πίσω από την δημιουργία του iPhone από τη σύλληψή του ως την τελική του παρουσίαση.

Ένα στοιχείο που τονίζει το εν λόγω βιβλίο και κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το iPhone πέρασε από τη φάση του σχεδιασμού στη μορφή του τελικού προϊόντος σε δύο χρόνια εντατικής εργασίας μίας αποφασισμένης ομάδας της Apple, υπό την καθοδήγηση του Steve Jobs. Το όλο σχέδιο είχε την κωδική ονομασία Purple, μέχρι να αποκαλυφθεί το πρώτο iPhone. To σχέδιο ήταν καλυμμένο με τόση μυστικότητα που ακόμα και οι εργαζόμενοι της Apple που γνώριζαν κάτι για αυτό ήταν ελάχιστοι και είχαν δεσμευτεί για την διατήρηση του μυστικού.

Το αρχικό σχέδιο θα ήταν εντελώς διαφορετικό εάν επικρατούσε η άποψη του Steve Jobs που ήθελε να υπάρχει και ένα πλήκτρο back, εκτός από το κεντρικό home button, αλλά η τελική μορφή που είδαμε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2007 κατάφερε να αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται ένα interface για μία φορητή συσκευή επικοινωνίας.