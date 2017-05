Αποτελέσματα του Διαγωνισμού NASA Space Apps Challenge Thessaloniki 2017

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός NASA Space Apps Challenge Thessaloniki όπου έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από τις 28 έως και τις 30 Απριλίου 2017.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τον φορέα Βιομιμητισμού Ελλάδος Έρευνας και Καινοτομίας σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας. Η επίσημη ομάδα διοργάνωσης του NASA Space Apps Challenge Thessaloniki διαγωνισμού αποτελούνταν από τους κ. Αλαμανταριώτου Κλεοπάτρα και κ. Βελή Έλενα, κ. Ουρανή Βασιλαπόστολο.

Φέτος, η παγκόσμια συμμετοχή άγγιξε τους 22.000 πολίτες από 70 χώρες και 200 πόλεις, οι οποίοι συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν λύσεις για ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη Γη χρησιμοποιώντας τα ανοικτά δεδομένα της NASA.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οι συμμετέχοντες έφθασαν τους 150 οι οποίοι, εκτός των άλλων, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν εξέχουσες προσωπικότητες εκ των οποίων και ο κ. Σταμάτιος Κριμιζής, ακαδημαϊκός & αστροφυσικός επιστήμονας της NASA. Στη συνέχεια, σχηματίστηκαν ομάδες οι οποίες εργάστηκαν κι ανέπτυξαν καινοτόμες ιδέες πάνω σε θεματικές ενότητες , εστιασμένες στον πλανήτη Γη.

Η Ειδική Επιτροπή αξιολόγησης απαρτιζόταν από τους κ. Λύρα Δημήτρη, κ. Προφητηλιώτη Γιώργο και κ. Τζίνη Παναγιώτη, ανέδειξε τις τρεις νικήτριες ομάδες του διαγωνισμού οι οποίες είναι οι εξής:

1ο Βραβείο: Prometheus

Κατηγορία:Warning! Danger Ahead, And YOU can fight Fires

Mέλη Ομάδας: Αθανάσιος Δήμου, Δημήτρης Τζιουμακλής, Ειρήνη Σουμπρί, Θωμάς Λάζιος

2o Βραβείο: Poseidon

Κατηγορία: Planet Blue, Where’s the Water

Mέλη ομάδας: Kαζαντζίδης Αλέξανδρος, Βούκενας Αλέξανδρος, Αντωνόγλου Αλέξανδρος, Δανελάτος Χρήστος, Τεντσογλίδης Ιορδάνης

3ο Βραβείο: Sky Ninjas

Κατηγορία:Τhe earth and US, Pilot plus

Mέλη ομάδας: Οvezik Χριστίνα, Περόντση Εύα, Πιέρρος Ιωάννης, Τριάντη Αγνή, Σιωπή Μαρία

Ο διαγωνισμός NASA Space Apps Challenge Larissa πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και την στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Europe Direct, την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επίσης σε συνεργασία με τους φορείς Aephoria, Be Loved Web Design, Change your World, Creative Ideas, Digital idea, ΕΠΕΕΚ, Labattoir Δ.Θεσσαλονίκης, Λέσχη Ξιφασκίας Θεσ/νίκης, Pangea, SheSharp, The Meraki People, Women Techmakers Greece, ΦΕΤΑ Κόμικς και με τη συμβουλευτική υποστήριξη της Orion Group Communication.

Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί η συμβολή των επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα, με πλατηνένιο χορηγό την εταιρεία λογισμικού SAP, χρυσούς χορηγούς την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., ενώ με δωροθεσία υποστήριξαν οι εταιρίες, Atlas Consulting, Coco-Mat, e-FOOD, Θες Γάλα Συνεταιρισμός, Κτήμα Ζαφειράκη, Mikel Coffee Company, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Σαμαρίνα, Phaistos Printing και Vodafone CU.